اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد الشركات لبحث استعدادات إقامة بطولة الجمهورية

السبت، 29 يوليو 2023 03:49 م
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد الشركات لبحث استعدادات إقامة بطولة الجمهورية
بورسعيد - محمد عزام

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات، ودكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد، ومحمد يونس المدير التنفيذي للبطولة، بديوان عام المحافظة، لبحث ومناقشة الاستعدادات المبكرة لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات. 
 
وأوضح محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، نظرًا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.
 
وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد تحقق نجاحا كبيرا كل عام في تنظيم واستقبال البطولة، مشيرا أنه وجه بالاستعداد المبكر لاستضافة البطولة التي تضم ٱلاف اللاعبين من جميع أنحاء الجمهورية، كما شهد اللقاء، مناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع الاتحاد العام للشركات لتنظيم البطولة والخروج بها على أعلى مستوى.
 
 

 


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