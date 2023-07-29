محافظ المنيا يوجه بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.. التفاصيل

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، مؤكدا على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.



كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المحال والمولات التجارية للتأكيد على تخفيض الإضاءة القوية وكذلك إضاءة لوحات الإعلانات على الواجهات الخاصة بها ، وعدم خفض حرارة التكييف عن 25 درجة مئوية، وأيضًا الالتزام بمواعيد الغلق، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة تلك التعليمات.



وأشار إلى متابعة كافة المنشآت والأندية الرياضية والملاعب والكافتيريات للتأكد من غلق الكهرباء فور انتهاء الفعاليات التى تقام بها ، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة وفصل التيار عنها فى تمام العاشرة مساءًا .



وفى ذات السياق ،تم التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الإنارة بعد انتهاء الصلاة.



وأكد محافظ المنيا على استخدام اللمبات الليد الموفرة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة و داخل المشروعات وكذلك استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بجميع المنشآت، مشيرا إلى أنه يتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى ، من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة ، مناشدا كافة الجهات بزيادة الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.