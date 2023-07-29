متحدث السياحة: نستهدف الوصول لـ15 مليون سائح بنهاية عام 2023

محمد شعلان

أكد أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البنية التحتية السياحية والمنتج المصري جيد جدا، مشيدا بدور الوزارات والهيئات، ومشيرا إلى أن هذا ساعدهم للعمل من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح في السنة وأن الوصول لهذا الرقم مجهود لوزارات كثيرة.

وأشار أحمد يوسف، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن هناك تطويرا في المطارات والطرق الداخلية، موضحا أن هذه التطويرات كان له دور في سهولة الوصول للمقاصد السياحية، فضلا عن ربط المدن الشاطئية في البحر الأحمر، وهذا تسبب في زيادة الحركة السياحية والإنفاق.

وأكد أحمد يوسف، أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة تسبب في زيادة الاستثمارات السياحية، لافتا إلى أنه خلال 3 سنوات أصبح لدينا عدد كبير من المتاحف وأهمها متاحف شرم الشيخ والغردقة، مفيدا بأنهم يستهدفون الوصول لـ15 مليون سائح بنهاية عام 2023، واستمرار السير لخطة الوصول لـ30 مليون سائح فيما بعد.