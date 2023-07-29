متحدث الحكومة: التوقيت الصيفى مستمر ومهم ويحقق العائد منه

محمد شرقاوى

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لم يتم طرح التراجع عن التوقيت الصيفي، لأنه مهم ويوفر 10 % من استخدامات الطاقة طبقا لدراسات موثقة أجرتها وزارتا البترول والكهرباء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التوقيت الصيفي مستمر ومهم ويحقق العائد منه.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا تفكير في إلغاء التوقيت الصيفي والتفكير الأهم في الترشيد مثل إطفاء الأنوار بعد مغادرة الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأردف أن العاصمة الإدارية تدخل في عملية ترشيد الكهرباء وبالتالي سيتم غلق المباني في العاصمة من بابها بعد مواعيد العمل الرسمية ولن يتم تشغيل أي مكيفات أو إضاءات غير ضرورية.

واختتم السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إطفاء لوحات الإعلانات في الشوارع بعد العاشرة مساء ولكن خلال الفترة المقبلة وليس حاليا لأن هناك معلنين دفعوا أموالا مقابل هذه الإعلانات.

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة انخفاض إنتاج الغاز بحقل ظهر، موضحا أن الانخفاض أمر عادي بالنسبة للحقول مع مرور الوقت على بدء الإنتاج منه.

وتابع، أن الحقول والاستكشافات الجديدة عوضت انخفاض الإنتاج في حقل ظهر.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نسبة الانخفاض في الحقول العالمية للغاز تبلغ 15 % ولكن النسبة في حقل ظهر منخفضة جدا وقياسية بالنسبة لما يحدث في العالم وذلك نتيجة الإدارة الجيدة لهذا الحقل.

وشدد نادر سعد، على استحالة زيادة الإنتاج من الغاز من حقل ظهر عن الكميات المحددة يوميا، لأن زيادتها يعني تقليل العمر الافتراضي للحقل.