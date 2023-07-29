لجنة التجارة العالمية تؤيد اليابان ضد تدابير الصين على واردات منتجات الصلب

كتب عبد الحليم سالم

أعربت اليابان عن سرورها بمطالبة هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية wto بتبني تقرير اللجنة فيما يتعلق بالنزاع حول فرض الصين رسوم مكافحة الإغراق على واردات بعض منتجات الصلب غير القابل للصدأ التي منشؤها اليابان.

وقالت اليابان بحسب ما نشرته منظمة التجارة الدولية على موقعها الرسمي إن اللجنة وجدت بشكل مناسب أن الصين تصرفت بشكل غير متسق مع التزاماتها بموجب مختلف أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق وأوصت بأن تجعل الصين إجراءاتها متوافقة مع التزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأضافت اليابان أنها تعتقد أن حكم اللجنة يشير بوضوح إلى أن إجراءات مكافحة الإغراق التي تتخذها الصين معيبة بشكل أساسي ، وبالتالي لا يمكن الدفاع عنها ، ودعت الصين إلى إلغاء إجراءاتها على الفور وبشكل كامل.

وقالت الصين إنها أحاطت علما بنتائج وتوصيات اللجنة في تقريرها النهائي. بينما خلصت اللجنة إلى وجود بعض أوجه القصور في القرار النهائي الصادر عن وزارة التجارة الصينية (MOFCOM) ، رفضت اللجنة عددًا من المطالبات التي قدمتها اليابان. بينما قالت الصين إنها لا توافق على جوانب معينة من تقرير اللجنة ، فقد قررت عدم تقديم استئناف. وقالت إن هذا يظهر أن الصين تدعم بقوة نظام التجارة متعدد الأطراف وستواصل دعم سلطة وفعالية منظمة التجارة العالمية.

وأحاط جهاز تسوية المنازعات علما بالبيانات التي تم الإدلاء بها واعتمد تقرير الفريق.