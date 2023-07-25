اليوم السابع
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منظمة التجارة العالمية تعقد مؤتمرها العام من 12 إلى 15 سبتمبر فى جنيف

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:38 م
منظمة التجارة العالمية تعقد مؤتمرها العام من 12 إلى 15 سبتمبر فى جنيف منظمة التجارة العالمية
كتب عبد الحليم سالم

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سيعقد المنتدى العام 2023 لمنظمة التجارة العالمية  wto بعنوان "حان وقت العمل" ، تشمل الموضوعات الفرعية "دور قطاع الخدمات في التجارة المستدامة" و "السياسات الشاملة للنهوض بالتجارة الخضراء" و "الرقمنة كأداة لتخضير سلاسل التوريد". في الفترة من الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر بمقر المنظمة.

وذكر الموقع الرسمي للمنظمة  ،أن المنتدى العام 2023 سيعقد شخصيًا في منظمة التجارة العالمية في جنيف حيث تم فتح باب التسجيل عبر الإنترنت، وسيغلق التسجيل في المنتدى العام في 17 أغسطس المقبل ، وسيعقد المنتدى أكثر من 120 جلسة تركز على كيفية مساهمة التجارة في مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.  

يشار أن المنتدى العام هو أكبر حدث توعية لمنظمة التجارة العالمية ، ويوفر منصة فريدة لأصحاب المصلحة المهتمين من جميع أنحاء العالم لمناقشة آخر التطورات في التجارة العالمية واقتراح طرق لتعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف ، و يستقطب الحدث أكثر من 2000 ممثل كل عام من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركات والحكومة ، والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام.


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