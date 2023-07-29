كتبت إيناس البنا

لطالما حظيت أشعة الشمس، وهي مصدر طبيعي للضوء والطاقة ، بالتبجيل لدورها الحيوي في الحفاظ على الحياة على الأرض، بالإضافة إلى أهميته في دعم نمو النبات ومناخ الأرض، فإن ضوء الشمس يقدم عددًا كبيرًا من الفوائد لكل من أعيننا ودماغنا، من الرؤية المحسنة إلى الوظيفة الإدراكية المحسنة، دعنا نستكشف كيف يؤثر ضوء الشمس بشكل إيجابي على هذه الجوانب الأساسية لصحة الإنسان.

صحة الرؤية

تم ربط التعرض لأشعة الشمس الطبيعية بالعديد من المزايا للصحة البصرية، أولاً ، توفر أشعة الشمس مصدرًا غنيًا لفيتامين د الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العينين، ارتبط فيتامين (د) بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) ، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر بين كبار السن، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في تنظيم مستويات الكالسيوم في العين ، مما يساهم في تحسين صحة العين بشكل عام.

علاوة على ذلك وفقا لموقع " thehealthsite "، تساعد أشعة الشمس على تنظيم الساعة الداخلية للجسم، والمعروفة بإيقاع الساعة البيولوجية، والتي تتحكم في دورة النوم والاستيقاظ، يضمن إيقاع الساعة البيولوجية المحاذاة جيدًا جودة نوم أفضل ، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من الراحة وتجديد شباب العينين.

الوظيفة المعرفية

يمتد تأثير ضوء الشمس على الدماغ إلى ما هو أبعد من مجرد صحة الرؤية، التعرض للضوء الطبيعي له تأثير عميق على الوظيفة المعرفية والعقلية، عندما تتعرض أعيننا لأشعة الشمس، ترسل الخلايا المتخصصة في شبكية العين إشارات إلى الدماغ، مما يحفز إنتاج السيروتونين، السيروتونين هو ناقل عصبي يؤثر على الحالة المزاجية ويساعد على تخفيف مشاعر الاكتئاب والقلق.

كيف يكون ضوء الشمس مفيدًا للعيون والدماغ



علاوة على ذلك ، يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إطلاق ناقل عصبي أساسي آخر ، وهو الدوبامين، يرتبط الدوبامين بتحسين التركيز والتحفيز وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة، نتيجة لذلك ، يمكن أن يساعد قضاء الوقت في الهواء الطلق في ضوء الشمس في تعزيز الإنتاجية والأداء المعرفي العام.

الاضطراب العاطفي الموسمي (حزين)



ضوء الشمس له تأثير كبير بشكل خاص على الأفراد الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، وهو نوع من الاكتئاب يحدث عادةً خلال أشهر الشتاء عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا، يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس ، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم ، إلى تخفيف أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي وتحسين الحالة المزاجية.

تمتد فوائد ضوء الشمس إلى أبعد من دوره في توفير الدفء والضوء لعالمنا. تجني العيون والدماغ ثمار التعرض المنتظم للضوء الطبيعي. من الرؤية المحسنة والنوم الأفضل إلى الوظيفة الإدراكية المعززة والمزاج ، يلعب ضوء الشمس دورًا حيويًا في تعزيز الرفاهية العامة، ومع ذلك ، فمن الضروري تحقيق التوازن وحماية أعيننا من التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الضارة، يمكن أن يؤدي احتضان الأماكن الرائعة في الهواء الطلق والاستمتاع ببعض أشعة الشمس والاستمتاع بجمال الطبيعة إلى حياة أكثر صحة وسعادة.