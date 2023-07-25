أضرار الإفراط فى مكملات فيتامين د دون إشراف طبيب.. نصائح صحية

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة بجامعة ميدويسترن بالولايات المتحدة الأمريكية عن تزايد حالات التسمم المتزايدة جراء الإفراط فى مكملات فيتامين د ، والتي يرونها بسبب سهولة توافر المكملات الغذائية التي تباع بدون وصفات طبية.وفقا لموقع " healthline"،

أوضحت الدراسة أنه بالرغم من أن نقص فيتامين د يؤدى إلى مضاعفات خطيرة مثل انخفاض الكالسيوم في الدم (نقص كالسيوم الدم)، وانخفاض فوسفات الدم (نقص فوسفات الدم)، والكساح عند الأطفال، وتلين العظام عند البالغين، إلا أن تناول الكثير من فيتامين د ومكملاته ضار بالصحة أيضًا،او ما يعرف علميا بـ سمية فيتامين د ومعناها تراكم الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) ، مما قد يؤدي إلى الغثيان والقيء والضعف وكثرة التبول وحتى الفشل الكلوي، تم الإبلاغ مؤخرًا عن حالة فشل كلوي حاد ناتج عن تسمم فيتامين د .

مكملات فيتامين (د) للأطفال: ما يجب فعله وما لا يجب فعله

"عند البدء في تناول مكملات فيتامين د للأطفال ، من المهم استشارة طبيب أطفال ، والذي قد يقوم بإجراء فحوصات دم معينة مثل مستويات فيتامين د للتوصية بالجرعة المناسبة.

من المهم إعطاء مكمل فيتامين د وفقًا لتعليمات طبيب الأطفال، من المهم اختيار مكمل فيتامين د المناسب للأطفال، مثل الشراب أو القطرات أو الأقراص القابلة للمضغ.

في حين أن المكملات الغذائية مهمة، يجب على الآباء أيضًا التأكد من أن أطفالهم يتلقون نظامًا غذائيًا جيدًا يتضمن الأطعمة الغنية بفيتامين (د)، مثل منتجات الألبان المدعمة ، كما أشار طبيب الأطفال.

يساعد التعرض المعتدل لأشعة الشمس الجسم على إنتاج فيتامين (د) بشكل طبيعي، شجع الأنشطة الخارجية مع اتخاذ تدابير السلامة المناسبة من أشعة الشمس، أيضًا ، حدد مواعيد متابعة منتظمة مع طبيب الأطفال لمراقبة تقدم طفلك ، والتأكد من المكملات المناسبة ، وإجراء أي تعديلات ضرورية. تجنب المكملات المفرطة أو العلاج الذاتي بدون إرشادات طبية، بالإضافة إلى ذلك ، من المهم تجنب التعرض المفرط للشمس دون وقاية لمنع خطر الإصابة بحروق الشمس أو تلف الجلد.

مكملات فيتامين (د) للبالغين.. ما يجب فعله وما لا يجب فعله



قبل البدء في أي مكملات ، من الضروري إجراء استشارة طبية لتقييم احتياجاتك الفردية وتحديد الجرعة المناسبة لك.

اختبر مستويات فيتامين د لديك لتحديد خط الأساس ومراقبة تقدمك بمرور الوقت.

خذ الجرعة الموصى بها كما هو موصى به. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى حدوث تسمم.

يحدث تكوين فيتامين د عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس. ادمج التعرض المعتدل لأشعة الشمس كمكملات غذائية.

بينما يمكن أن تكون المكملات مفيدة ، فمن المهم الحفاظ على نظام غذائي شامل يتضمن الأطعمة الغنية بفيتامين د ، مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة وصفار البيض.

تجنب التشخيص الذاتي لنقص فيتامين د.



التزم بالجرعة الموصي بها وتجنب تجاوزها دون إشراف طبي.

قد تختلف المتطلبات الفردية لفيتامين د. اعمل مع طبيب لتحديد الجرعة المثلى لاحتياجاتك الخاصة.

كيفية التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين د بشكل طبيعي

كما أوصت بإدراج الأطعمة الغنية بفيتامين د ، مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة وصفار البيض.

"بعض المنتجات مثل الحليب واللبن الرائب وزيت الطهي مدعمة بفيتامين د. اقرأ دائمًا مستوى التغذية قبل شراء المنتجات لأن بعض منتجات الألبان تحتوي على فيتامين د وليس كلها. يجب قراءة الملصقات بشكل صحيح لفهم القيم الغذائية. عندما تتعرض وتجنب أشعة الشمس استخدام الكريمات الأساسية أو واقيات الشمس لأن هذا سيقلل من الاستفادة من أشعة الشمس. وللحفاظ على مستوى فيتامين د في الجسم ، تكون الدهون الجيدة مفيدة جدًا دائمًا ، لذا يجب تضمين الدهون الجيدة في النظام الغذائي ".

كما حذر الخبير من التشخيص الذاتي لنقص فيتامين (د) من تجارب سابقة ، وتجنب تجاوز جرعة المكمل دون إشراف طبي.