كيف تؤثر اليوجا على الوظيفة الإدراكية والرفاهية العقلية؟

إيناس البنا

اليوجا هي ممارسة قديمة واكتسبت شعبية هائلة في جميع أنحاء العالم لتأثيرها العميق على الرفاهية الجسدية والعقلية والعاطفية، بالإضافة إلى الفوائد الجسدية لليوجا، فهي تمتلك أيضًا القدرة على التأثير بشكل كبير على الوظيفة الإدراكية والرفاهية العقلية.

وفي السنوات الأخيرة، سلطت الأبحاث العلمية الضوء على الطرق المختلفة التي يمكن أن تؤثر بها هذه الممارسة القديمة بشكل إيجابي على العقل.

الوظيفة المعرفية تحسين التركيز: تتضمن اليوجا اليقظة والتأمل، والتي يمكن أن تعزز قدرة الفرد على التركيز والتركيز على المهام، ارتبطت الممارسة المنتظمة بتحسين فترات الانتباه وزيادة الوضوح العقلي. 1. الذاكرة المحسنة ارتبطت بعض ممارسات اليوجا، مثل براناياما (التحكم في التنفس) والتأمل، بتحسين الاحتفاظ بالذاكرة والتذكر، تساعد هذه التقنيات في تقليل التوتر وتعزيز حالة الاسترخاء، والتي يمكن أن تدعم تقوية الذاكرة. 2. المرونة العصبية ثبت أن اليوجا تحفز المرونة العصبية، وقدرة الدماغ على تكوين روابط عصبية جديدة، هذه القدرة على التكيف ضرورية للتعلم وحل المشكلات والمرونة المعرفية. 3. الرفاه العقلي الحد من الإجهاد: اليوجا معروفة بآثارها في تخفيف التوتر. من خلال الجمع بين المواقف الجسدية والتنفس المتحكم فيه والتأمل، تحفز اليوجا استجابة الجسم للاسترخاء ، مما يقلل من مستويات الكورتيزول ويعزز الشعور بالهدوء. 4. إدارة القلق والاكتئاب تم العثور على ممارسة اليوجا بانتظام لتخفيف أعراض القلق والاكتئاب. تساعد الجوانب التأملية لليوجا الأفراد على التحكم بشكل أفضل في أفكارهم وعواطفهم ، مما يعزز نظرة إيجابية للحياة. 5. التنظيم العاطفي تشجع اليوجا الوعي الذاتي والتنظيم العاطفي، يتعلم الممارسون مراقبة عواطفهم دون إصدار أحكام ويطورون استراتيجيات التأقلم للتعامل مع المواقف الصعبة برباطة جأش.

6. زيادة اليقظة اليقظة، وهي عنصر أساسي في اليوجا، تتضمن التواجد الكامل في الوقت الحالي. تساعد هذه الممارسة الأفراد على التخلي عن اجترار الأفكار حول الماضي أو المخاوف بشأن المستقبل، مما يؤدي إلى تقليل التوتر وإحساس أكبر بالرضا. 7. تعزيز احترام الذات نظرًا لأن اليوجا تعزز قبول الذات والتعاطف مع الذات ، فإنها يمكن أن تسهم في تحسين احترام الذات وصورة الجسد، التركيز على النمو الداخلي بدلاً من المظهر الخارجي يعزز علاقة أكثر صحة مع الذات.



تمتد ممارسة اليوجا إلى ما هو أبعد من المرونة الجسدية والقوة ؛ لديه القدرة على التأثير بشكل إيجابي على الوظيفة المعرفية والرفاهية العقلية. من خلال دمج اليوجا في أنماط حياتهم ، يمكن للأفراد تجربة انخفاض مستويات التوتر وتحسين القدرات المعرفية والشعور العام المعزز بالتوازن العقلي.