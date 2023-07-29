اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 09:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كل ما تريد معرفته عن هيئة تسوية المنازعات(DSB) لمنظمة التجارة العالمية (WTO)

السبت، 29 يوليو 2023 09:00 م
كل ما تريد معرفته عن هيئة تسوية المنازعات(DSB) لمنظمة التجارة العالمية (WTO) نجوزى أوكونجو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر هيئة تسوية المنازعات(DSB) أو مجلس تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية (WTO) صاحب اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات التجارية بين الحكومات التي تفصل فيها المنظمة ،  كما أن  قراراته تتطابق عموماً مع تلك التي لمجلس المنازعات.

تسوية المنازعات

حل النزاعات التجارية هو أحد الأنشطة الأساسية لمنظمة التجارة العالمية التى تقودها نجوزى أوكونجو المدير العام للمنظمة حاليا ، حيث ينشأ النزاع عندما تعتقد حكومة عضوة أن حكومة عضو أخرى تنتهك اتفاقية أو التزامًا قطعته في منظمة التجارة العالمية مثل فرض رسوم إغراق  ، أو جمارك مرتفعة أو غيرها من الأنماط  التي تؤثر على منتجات الدولة الأخرى .

وتمتلك منظمة التجارة العالمية واحدة من أكثر آليات تسوية المنازعات الدولية نشاطًا في العالم  منذ عام 1995 ، تم عرض 617 منازعة على منظمة التجارة العالمية وصدر أكثر من 350 حكما بحسب المنظمة.

 


هيئة تسوية المنازعات

DSB

منظمة التجارة العالمية

wto

النزاع التجارى

مجلس تسوية المنازعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة