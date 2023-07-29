كل ما تريد معرفته عن هيئة تسوية المنازعات(DSB) لمنظمة التجارة العالمية (WTO)

كتب عبد الحليم سالم

تعتبر هيئة تسوية المنازعات(DSB) أو مجلس تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية (WTO) صاحب اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات التجارية بين الحكومات التي تفصل فيها المنظمة ، كما أن قراراته تتطابق عموماً مع تلك التي لمجلس المنازعات.

تسوية المنازعات

حل النزاعات التجارية هو أحد الأنشطة الأساسية لمنظمة التجارة العالمية التى تقودها نجوزى أوكونجو المدير العام للمنظمة حاليا ، حيث ينشأ النزاع عندما تعتقد حكومة عضوة أن حكومة عضو أخرى تنتهك اتفاقية أو التزامًا قطعته في منظمة التجارة العالمية مثل فرض رسوم إغراق ، أو جمارك مرتفعة أو غيرها من الأنماط التي تؤثر على منتجات الدولة الأخرى .

وتمتلك منظمة التجارة العالمية واحدة من أكثر آليات تسوية المنازعات الدولية نشاطًا في العالم منذ عام 1995 ، تم عرض 617 منازعة على منظمة التجارة العالمية وصدر أكثر من 350 حكما بحسب المنظمة.