كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية تحتفل بتخريج 880 طالبا مصرىا ووافدا

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية ، بتخرج دفعة البرنامج الدولي لهذا العام، وعددهم 130 طالبا، ودفعتى 2022 و2023 " الدفعة الماسية" والبالغ إجمالى عددهم 750 طالبا، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

وفي كلمته خلال الحفل أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد الكلية عن سعادته واعتزازه بأبناؤه الطلاب من خريجي الكلية حيث تتوج هذه الاحتفالية جهد 5 سنوات من التعب والكد والعلم لتبدأ بعدها رحلة الحياة العملية والرسالة السامية لخدمة المرضى، مؤكداً أن طريق العلم لا ينتهي، وضرورة الاستمرار في التعلم والاجتهاد والمثابرة لخدمة المجتمع، وقدم الشكر والتقدير لأولياء الأمور علي كل ما قدموه من تضحيات لابنائهم طوال فترة سنوات الدراسة، كما قدم الشكر لإدارة الكلية من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين علي التنظيم وإلاعداد الجيد للحفل.

حضر الاحتفالية الدكتورة نادية الحاروني وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها الطنطاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد ممدوح شكري مدير البرنامج الدولي بالكلية،وأعضاء مجلس الكلية ،والدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، وهيئة التدريس والعاملين بالكلية، والطلاب الوافدين من أكثر من 10 دول عربية وأفريقية وآسيوية.