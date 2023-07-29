اليوم السابع
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السبت، 29 يوليو 2023 06:22 م
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غرق شاب في شاطئ بالعجمى غرب الإسكندرية

السبت، 29 يوليو 2023 05:00 م
غرق شاب في شاطئ بالعجمى غرب الإسكندرية غريق - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت منطقة الهانوفيل غرب محافظة الإسكندرية، غرق شاب غرقًا بعدما جرفته الأمواج أثناء الاستحمام بشاطئ الهانوفيل بمنطقة الدخيلة غربي المدينة، وتم استخراج الجثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ظهور جثة غريق بشاطئ الهانوفيل بدائرة القسم ،وعلي الفور انتقل ضباط القسم رفقة الإنقاذ النهري والإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه، وتبين من الفحص غرق المدعو "عمرو زغلول سكران محمد" 18 سنة، مقيم انشاص الرمل بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
 
وجري استخراج الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهري، ونُقل الجثمان بالإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
 
 
 

أخبار الإسكندرية

الإنقاذ النهري

غرق شاب

شاطئ الهانوفيل

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