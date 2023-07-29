عميد طب طنطا: حصلنا على الميدالية الماسية لإتاحة علاج الجلطات على مدار 24 ساعة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، عن إننا من أوائل الجامعات التي شاركت في المبادرات الرئاسية، وشاركنا بمبادرة صحة المرأة، للكشف عن سرطان الثدى، موضحًا أن الأسبوع الماضى شاركنا في مبادرة 100 يوم صحة، موضحًا أنه يوجد لدينا 4 مراكز لاستقبال مرضى المبادرات الرئاسية، حيث يتم الكشف على 2000 مريض يوميًا وشاركنا في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وأنهينا قوائم الانتظار لجميع أنواع الجراحات.

وأضاف، أننا شاركنا في مبادرة 100 مليون صحة لعلاج مرضى فيروس سي، وكان لدينا مركزا متخصصا لعلاج مرضى فيروس سى، وعالجنا أكثر من 250 ألف مريض صرفنا لهم العلاج، وتم اجراء جميع الفحوصات والأشعة مجانًا.

وأوضح، أننا كنا نستقبل 3000 حالة يوميًا، الحمد لله نستقبل حالة أو حالتين كل أسبوع نظرًا لانخفاض إصابات فيروس سى، لأن الحالات بدات تختفى، مشيرًا الى أننا نقوم بعمليات زرع المفاصل، مثل مفصل الفخذ، أومفصل الركبة، يتم تركيبهما على نفقة الدولة،.

وأكد أن مريض القلب الذى يحتاج لدعامة الحياة يتم تركيبها مجانًا على نفقة الدولة، موضحًا أنه يمكن تركيب 4 دعامات على نفقة الدولة بالرقم القومى فقط، مشيرًا إلى أن مركز السكتة الدماغية يستقبل الحالات على مدى 24 ساعة، ولدينا فريقين لعلاج الجلطات المخية، فريق للسهر للطوارئ يعمل على مدى 12 ساعة، وفريق آخر للحالات الموجودة بالفعل والتي يتم تجهيزها، تعمل على مدى الـ12 ساعة الأخرى، ويمكن إعطاء المريض العقار المذيب للجلطة خلال ساعتين من دخوله المستشفى واذا لم يتم إذابتها يتم تحويله إلى القسطرة المخية، ولدينا عناية مركزة.

وقال، حصلنا على الميدالية الماسية من الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية لتحقيقنا أعلى هدف من علاج الحالات مجانا حوالى 260 حالة في الشهر.

وأوضح، إننا أدخلنا 27 دواء لعلاج الأورام بالقطاع المجانى، وهى من أحدث العلاجات الموجهة للسرطان، موضحًا أن المستشفيات الــ 11 تعمل على مدار 24 ساعة، حيث يوجد لدينا مستشفيات متخصصة لعلاج جميع الأمراض، ولدينا مستشفى متخصص للأورام وجراحات المسالك البولية وجراحات العيون وجراحات التجميل والمخ والأعصاب والطوارئ ومستشفى طب الأطفال تحتوى هذه المستشفيات على 3 آلاف سرير، ويعمل بهم 3000 من أعضاء هيئة التدريس.

وفي السياق ذاته كشف الدكتور حسن تطاوى، أستاذ المسالك البولية، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن أنه يوجد لدينا قسم متخصص للأمراض النفسية والعصبية ولدينا عدد كبير من الرعاية المركزة، ونستقبل مرضى الجلطات المخية والسكتات الدماغية طوال أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة.

وقال، إن مستشفيات جامعة طنطا شهدت طفرة في علاج المرضى، وتم افتتاح مستشفى الجراحات بـ 800 سرير، و70 غرفة رعاية مركزة، و18 غرفة عمليات بنظام الكبسولات، ويشمل الدور الأول الرعاية المركزة بنظام الكبسولات أى أن كل مريض يكون مستقل بنفسه وخاص بجميع الجراحات.

وأضاف، أنه سيتم افتتاح مركز أمراض الكلى والمسالك البولية وسيكون نقلة كبيرة في هذا المجال، حيث نستقبل مرضى الكلى من مختلف المحافظانت وهذا يمثل نقلة حضارية كبيرة، موضحا إن المركز سيشمل على 8 كبسولات جراحية فيها جميع الإمكانيات، مع وجود فريق طبى متخصص، و40 ماكينة للغسيل الكلوى، وتشمل على محطة مياه لانتاج محاليل الغسيل الكلوى، وتحليل المياه أيضا، وبها جميع أجهزة التعقيم.

وأشار إلى أننا نسعى للحصول على الاعتماد والجودة ويوجد لدينا أحدث قسطرة قلبية، ووحدة مناظير للجهاز الهضمى وتتوافر وحدات المعامل وسيضاف تحليل توافق الأنسجة لزراعة الأعضاء، موضحا انه حتى الآن يوجد لدينا 11 مستشفى، وفى عام 2020 عالجنا 900 ألف مريض، وفى عام 2021 عالجنا مليون و200 ألف، وآخر إحصائية اجريناها العام الماضى أظهرت أننا عالجنا مليون و600 ألف.

وقال، إنه نقدم خدماتنا للمحافظات المجاورة حوالى 5 محافظات، ونشهد الفترة الماضية طفرة في علاج المرضى، ولدينا مستشفى طوارئ لتقديم الخدمة للمواطن، موضحا أننا نستقبل مرضى الجلطات المخية، والسكتات الدماغية على مدار الأسبوع طوال الــ 42 ساعة، داخل مركز الطب النفسي والأعصاب ولدينا 4 عنايات مركزة للأعصاب والنفسية.