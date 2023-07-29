طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يؤدون امتحانات الدور الثانى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أدى اليوم طلاب الدبلومات الفنية صناعي- تجاري - زراعي - فندقي بشمال سيناء، امتحانات الدور الثانى في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

أعلن المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ،بأن إجمالي عدد الطلاب الذين لديهم دور 1378 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في 7 لجان امتحانية، تعليم الصناعي عدد الطلاب 884 طالب وطالبة وعدد اللجان 5 لجنة امتحانية ، التعليم التجاري عدد الطلاب 243 طالب وطالبة ، التعليم الزراعي عدد الطلاب 229 طالب وطالبة ، وعدد اللجان 2 لجنة امتحانية ، التعليم الفندقي عدد الطلاب 22 طالبا وطالبة.

أضاف أن طلاب التعليم التجاري والفندقي سيؤدون الامتحانات فى مدارس التعليم الصناعي بالمحافظة، بإجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية 483 طالب وطالبة،وإجمالي نسبة الحضور(92٪).

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022، أدى 693 طالب وطالبة الامتحان في مادة العلوم .

وبلغ زمن الاجابة ساعتان وعدد الطلاب، ونسبة الحضور 82%، ولم ترد لغرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات ، وسارت الامتحانات سيراً طبيعياً، وإجمالي عدد الطلاب في جميع المواد 1629 طالب وطالبة أدوا امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية" للدور الثاني، واللجان الامتحانية بالمحافظة 14 لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية 867، بعدد 5 لجان، وبإدارة بئر العبد التعليمية 547 ، بعدد 4 لجان، بإدارة الشيخ زويد التعليمية 99، بلجنة واحدة، و إدارة رفح التعليمية60، بلجنة واحدة، وبإدارة الحسنة التعليمية 33، بلجنة واحدة، بإدارة نخل التعليمية 23، بعدد 2 لجنة.