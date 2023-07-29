اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك خلال حملة رقابية بالبحيرة

السبت، 29 يوليو 2023 11:21 ص
ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك خلال حملة رقابية بالبحيرة كبدة فاسدة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق بمدينة دمنهور بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين. 
 
وأسفرت الحملات عن ضبط 5 أطنان كبدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل إحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية بمركز كفر الدوار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
وتأتى هذه الحملات وفقا للخطة التى تنفذها  المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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