صندوق النقد الدولى يتوصل لاتفاق مع الأرجنتين للحصول على 7.5 مليارات دولار

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أعلن صندوق النقد الدولى، أنه توصل لاتفاق مع الأرجنتين سيفتح الباب للدولة التى تعانى أزمة مالية للحصول على 7.5 مليارات دولار خلال الشهور القليلة المقبلة ضمن برنامج قائم بالفعل، بحسب سكاى نيوز.

الاتفاق الذى شهد مفاوضات على مدار أسابيع لا يزال فى حاجة لموافقة مجلس الإدارة التنفيذى للصندوق والذى سيجتمع فى النصف الثانى من أغسطس، وفقا للبيان الصحفى الصادر عن المؤسسة المالية الدولية.

ويجمع الاتفاق رسميا المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض بقيمة 44 مليار دولار على مدار 30 شهرا اتفق عليه فى 2022.

وكان الموعد المحدد للمراجعة السادسة للاتفاق التى تستخدمها الأرجنتين جزئيا لسداد الدين الحالى للصندوق، فى سبتمبر.

ومع إعلان الشروط الجمعة، يسعى صندوق النقد الدولى "لدعم جهود سياسات الأرجنتين واحتياجات ميزان المدفوعات على المدى القريب، والتى تتضمن التزامات للصندوق."

وبجمع مراجعتى البرنامج الخامسة والسادسة، لن تضطر الأرجنتين للخضوع لمراجعة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة فى أكتوبر، وستكون المراجعة التالية فى نوفمبر.

وذكر صندوق النقد الدولى أنه اتفق على تخفيف بعض المتطلبات فى برنامجه جزئيا بسبب "الوضع الاقتصادى للأرجنتين الذى أصبح شديد الصعوبة نتيجة للتأثير الذى فاق التوقعات للجفاف، والذى أثر بدوره على الصادرات والعائدات المالية،" فى اشارة الى الجفاف الذى دمر محاصيل الأرجنتين.

وأضاف الصندوق أنه فى الوقت نفسه كانت هناك أوجه قصور وتأخير" من جانب الأرجنتين.