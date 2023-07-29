شقيقة عامل بولاق الدكرور تكشف تفاصيل مقتله: كان بيدافع عني

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شقيقة عامل، فقد حياته على يد شاب في بولاق الدكرور، ووجهت اتهاما للجاني، بقتل شقيقها طعنا بسلاح أبيض، وذكرت أن خلافا وقع بينها وبين المتهم، وعندما تدخل شقيقها، اعتدى عليه القاتل، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

ناظر رجال المباحث جثة المجني عليه، وتبين إصابته بجرح طعني أسفر عن وفاته، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتوصلت التحريات أن المتهم تشاجر مع شقيقة المجني عليه وعندما تدخل الضحية للدفاع عنها، طعنه المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.