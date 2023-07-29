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شاب يطعن طليقته بسلاح أبيض داخل نادى زفتى الرياضى فى الغربية

السبت، 29 يوليو 2023 01:30 ص
شاب يطعن طليقته بسلاح أبيض داخل نادى زفتى الرياضى فى الغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أقدم شاب على طعن طليقته بسلاح أبيض "سكين"، لوجود خلافات سابقة بينهما، وذلك خلال تواجدها بنادي زفتي الرياضي في محافظة الغربية، وعلي الفور تم نقلها إلى مستشفى زفتي العام.
 
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، يفيد بورود بلاغ من أعضاء الجمعية العمومية بنادي زفتي الرياضي، بوقوع مشاجرة بين شاب يدعي "احمد م م ع" وطليقته "شيماء م ق" 29 سنة مقيمة بمدينة زفتي، حيث أقدم الشاب علي طعن طليقته بسلاح أبيض "سكين"، مما أدي إلي إصابتها بجرح قطعي بالرقبة أمام جميع المتواجدين وحاول الهرب.
 
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها مستشفي العام، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ومن جانبه أصدر يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الغربية، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي حقائق والتحقيق في واقعة اعتداء شاب علي طليقته بسلاح أبيض بنادي زفتي الرياضي، مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي بالرقبة، وذلك برئاسة عادل عبدالحليم مدير إدارة شباب زفتي. 

 


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