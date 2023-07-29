شاب يطعن طليقته بسلاح أبيض داخل نادى زفتى الرياضى فى الغربية

الغربية محمد طارق

أقدم شاب على طعن طليقته بسلاح أبيض "سكين"، لوجود خلافات سابقة بينهما، وذلك خلال تواجدها بنادي زفتي الرياضي في محافظة الغربية، وعلي الفور تم نقلها إلى مستشفى زفتي العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية ، يفيد بورود بلاغ من أعضاء الجمعية العمومية بنادي زفتي الرياضي، بوقوع مشاجرة بين شاب يدعي "احمد م م ع" وطليقته "شيماء م ق" 29 سنة مقيمة بمدينة زفتي، حيث أقدم الشاب علي طعن طليقته بسلاح أبيض "سكين"، مما أدي إلي إصابتها بجرح قطعي بالرقبة أمام جميع المتواجدين وحاول الهرب.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها مستشفي العام، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.