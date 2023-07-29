رفع 650 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ6 مراكز

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم رفع 650 طن مخلفات، وقمامة خلال حملات نظافة على مدار يوم واحد بقرى 6 مراكز ضمن أعمال الواحدات المحلية الجارية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط، أن تنفيذ مثل تلك الحملات بالقرى والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط، والقوصية، والبداري، وساحل سليم، وصدفا وابوتيج بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة، والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع، والميادين فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي وذلك حفاظاً علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض وهو ما أسفر عن رفع 650 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.