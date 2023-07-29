تطوير شوارع منفلوط فى أسيوط وتجهيز البلدورات والأرصفة تمهيدا لأعمال الرصف

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مواصلة أعمال تطوير الشوارع بمدينة منفلوط بتركيب البلدورات والأرصفة، والانترلوك تمهيداً لأعمال الرصف وفقاً للإمكانات المتاحة لإضفاء المظهر الجمالي، والحضاري عليها وبناء على الخطة الموضوعة مسبقاً.

ولفت محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى العمل على رفع كفاءة الشوارع سواء بتحويلها من شوارع ترابية إلى شوارع مرصوفة، أو تركيب بلاط الانترلوك وذلك لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمد عبد الغني رئيس المركز، بتركيب بلدورات والأنترلوك للأرصفة بعدد من الشوارع بمنطقة جناين أيوب، والشوارع المحيطة بمدرسة محب أيوب الإعدادية بنين والشوارع المتفرعة من تقسيم الصياد والمتفرعة من شارع المستشفى المركزي وشارع البنك الأهلي المصري عقب تسوية تلك الشوارع وإزالة العوائق والمعوقات والتعديات تمهيداً لأعمال الرصف فضلاً عن تركيب الانترلوك في عدد من الشوارع الضيقة والجانبية والحارات بمدينة منفلوط والتي يصعب رصفها بالطرق التقليدية والمدرجة فى الخطة كالحارات المتفرعة من منطقة ابوالعباس ودرب الخماره قبلي بجوار الكنيسة القبلية بمدينة منفلوط عقب الانتهاء من رفع الاشغالات والتعديات وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين حيث يتم متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني من مسئولي الوحدة المحلية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والإنتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر.