اليوم السابع
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رئيس مياه بنى سويف تتفقد تشغيل محطة كوم أبو راضى بمركز الواسطى

السبت، 29 يوليو 2023 09:40 ص
رئيس مياه بنى سويف تتفقد تشغيل محطة كوم أبو راضى بمركز الواسطى رئيس مياه بنى سويف تتفقد تشغيل محطة كوم أبو راضى بمركز الواسطى
بنى سويف ـ هانى فتحى

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تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، محطة مياه كوم أبو راضي بمركز الواسطي، وذلك لمتابعة تشغيلها والوقوف علي أي معوقات وحلها، بمرافقة الدكتور رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس مدير عام فرع الشركة بالواسطي، في إطار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لانتظام تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف. 
 
وقالت المهندسة دينا عمر، إن تلك الزيارات تأتى ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الامثل للمحطات، وسعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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