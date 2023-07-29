حكاية شجرة البامبوزيا وانتشارها في أغلب القرى بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

اشتهرت بحب الأطفال والكبار لثمارها اللذيذة والتى يسهل هضمها حيث تؤكل نيئة أو تستخدم في العصير، ويمكن حفظها كمربى، وهي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات أ و ج وبها أجزاء كثيرة من النبات لها إستخدامات طبية حيث تستخدم الأوراق واللحاء فى علاج الإسهال والدوسنتاريا ولخفض ضغط الدم وعلاج نزيف اللثة، وأمراض الجهاز الهضمي والحمى كما أن اللحاء، والزهور والفواكه والبذور فعالة في علاج مرضى السكري وغيرها من الأمراض والمشهورة باسم شجرة البامبوزيا (الأمبوزيا) واحات الوادي الجديد لأول مرة سنة 1951 على يد ابن قرية القلمون "يوسف الزيتوني" - وفقاً لرواية نحل شقيقته الشيخ عبدالسلام محمد باشا حيث كان الزيتونى كان يعمل بأحد قصور الملك فاروق بالقاهرة، وأتى ببذور الأمبوزيا معه إلى القلمون في زيارته لها قبل ثورة يوليو 1952 بعام واحد فقط وزرع يوسف بذور الأمبوزيا في أرض شقيقه سنوسي بمنطقة "بئر عين النصراني" الملاصقة لـ عين الرخا بين القلمون وعين القضا.

وبعد مرور حوالي 4 سنوات، جاء الحاج يوسف الزيتوني من القاهرة، ليزور أهله في القلمون، وسأل عن البذور التي غرسها في أرض "عين النصراني" فقالوا له إنها أصبحت شجرة وتثمر ولكنهم يلقوا ثمارها للاغنام، فضحك يوسف وشرح لهم كيف يأكل من ثمار شجرة الأمبوزيا، وسط دهشة الفلاحين، الذين تحسسوا الثمرة، ثم وضعوها في أفواههم لأول مرة، فوجدوها أحلى من كل الثمار التي أكلوها في حياتهم.

ومنذ ذلك اليوم بدأت زراعة الأمبوزيا في "عين القضا" من بذور الشجرة التي أثمرت في عين النصراني ثم انتقلت البذور لقرية القلمون وتنتشر بعد ذلك في أنحاء محافظة الوادي الجديد والمحافظات المجاورة لها وهى شجرة سريعة النمو يصل ارتفاعها 12- 30م ويمكن أن تعيش حتى 40 عاما" وتنتشر في دول أفريقيا الاستوائية الشرقية والصين والهند وماليزيا وأندونيسيا والأوراق خضراء سميكة وناعمة الملمس والأزهار: كريمي أبيض إلى وردي والثمار تتحول من اللون الأخضر إلى الأرجواني إلى الأسود عند تمام النضج و ساق الشجرة قوي ومقاوم للماء و تزهر من مايو إلى أغسطس، والثمار يمكن جمعها في نوفمبر- ديسمبر.



البامبوزيا (1)



البامبوزيا (2)



البامبوزيا (3)



شجر البامبوزيا (1)



شجر البامبوزيا (2)