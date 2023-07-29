حافظ على صحة قلبك.. اعرف 6 أطعمة نباتية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

كتبت ميرفت رشاد

أطعمة نباتية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية: 1. بذور الشيا تعد بذور الشيا واحدة من أفضل المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA). ALA ضروري لصحة الدماغ وقد يساعد في تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب. أحماض أوميجا 3 الدهنية هي نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الضرورية للصحة الجيدة، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ALA وEPA وDHA، تعتبر الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مهمة للصحة الجيدة لأسباب عديدة، فقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهابات وخفض مستويات الدهون الثلاثية ومنع تكوين جلطات الدم، وإليك الأطعمة النباتية التي يمكنك إضافتها يوميًا لزيادة تناولك لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفقا لما نشره موقع "ndtv".تعد بذور الشيا واحدة من أفضل المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA). ALA ضروري لصحة الدماغ وقد يساعد في تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب.

2. بذور الكتان بذور الكتان هي مصدر ممتاز آخر لـ ALA. يمكن أن يساعد تضمين بذور الكتان في نظامك الغذائي في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ودعم صحة الجلد والشعر.

3. عين الجمل يوفر عين الجمل توازنًا رائعًا بين أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، قد يساعد الاستهلاك المنتظم للجوز في خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف المخ، وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

4. كرنب بروكسل كرنب بروكسل هو نبات صليبي يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه الجواهر الخضراء غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على الهضم وتقليل الالتهاب وتدعم صحة القلب.



5. زيت الطحالب زيت الطحالب، المشتق من الطحالب، هو مصدر نباتي بحري لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وخاصة DHA و EPA. إنه يدعم صحة الدماغ، ويقلل من الالتهابات ، ويعزز صحة العيون، ويفيد صحة القلب.