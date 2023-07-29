حافظ على صحة قلبك.. اعرف 6 أطعمة نباتية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الضرورية للصحة الجيدة، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ALA وEPA وDHA، تعتبر الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مهمة للصحة الجيدة لأسباب عديدة، فقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهابات وخفض مستويات الدهون الثلاثية ومنع تكوين جلطات الدم، وإليك الأطعمة النباتية التي يمكنك إضافتها يوميًا لزيادة تناولك لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
حافظ على صحة قلبك.. اعرف 6 أطعمة نباتية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنيةالسبت، 29 يوليو 2023 10:00 م
اطعمة صحية
كتبت ميرفت رشاد
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