تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على البرامج الدراسية وأسعار الكليات بجامعة هليوبوليس

كتب ــ محمد صبحى

مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وقرب انطلاق موسم تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة، ينشر "اليوم السابع" قائمة الكليات والبرامج الدراسية فى جامعة هليوبوليس، حيث تضم الجامعة 5 كليات وهى الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعى والزراعة الحيوية وإدارة الأعمال والاقتصاد.

كلية الصيدلة بجامعة هليوبوليس 118 ألف جنيه وتضم الكلية الأقسام والتخصصات التالية:-

- العقاقير والنباتات الطبية

- الكيمياء الصيدلية

- الكيمياء الحيوية والتكنولوجية الحيوية

- الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية

- الممارسة الصيدلية

- الأدوية والسموم

- علم الأحياء الدقيقة والصحة العامة

كلية الزراعة الحيوية وتقدر الرسوم بحوالي 56 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية وتضم أقسام:-

- إنتاج المحاصيل العضوية

- تكنولوجيا تصنيع الغذاء

- التكنولوجيا الحيوية

كلية الهندسة 77.475 ألف جنيه وتضم التخصصات التالية:

- العلوم الأساسية

- الهندسة المدنية

- الميكانيكا الكهربية

- العمارة الخضراء

- الميكاترونيكس

كلية العلاج الطبيعى وتقدر المصروفات بحوالي 1.3.275 ألف جنيه وتضم التخصصات التالية:-

- العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية

- علاج طبيعى لأمراض الباطنة والأعصاب

- علاج طبيعى لصحة المرأة والطفل

- علاج طبيعى لأمراض العظام والجراحة العامة

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد وتقدر المصروفات بحوالي 66.775 ألف جنيه وتضم التخصصات التالية :-

- إدارة الأعمال

- الاقتصاد

كما تقدم جامعة هليوبوليس برنامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة وهم برنامج ماجستير العقاقير 12000 وبرنامج دبلوم اليقظة الدوائية 15 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أن أسعار جامعة هليوبوليس المذكورة تختل عن نسب الخصومات والمنح التي تقدمها الجامعة للطلاب وبخلاف الرسوم الإدارية.

وأوضحت جامعة هليوبوليس، أن نظام المنح الدراسية سيتم منح خصم 15% على رسوم الدراسة لأفضل عشرة طلاب حصلوا على درجات عالية في شهادة الثانوية العامة. وسيحصل العشرة التالية على خصم 10%، وخصم 5% عند التسجيل المبكر، ساري حتى يوم إعلان نتائج الثانوية العامة.

وشددت الجامعة على أن رسوم طلب القبول 2,000 ج.م (غير قابلة للاسترداد)، وقد يتم زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 10% كحد أقصى في كل عام أكاديمي.، وفي حالة الحصول على منح دراسية أو خصومات، ستُخصم من مبلغ الدفعة الثانية، بالإضافة إلى أن رسوم أنشطة الطلاب (لجميع الطلاب).