محافظ أسيوط يلتقى فتيات دار الصفا لرعاية الفتيات ويعلن دعمه الكامل لدور الرعاية بالمحافظة

أسيوط -هيثم البدرى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،لقاءًا بديوان عام المحافظة، مع فتيات دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية وفتح جسور التواصل معهم في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبناء دور الرعاية ووضعها على رأس أولويات الدولة المصرية جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ،والمستشار وليد بركات رئيس مجلس إدارة دور رعاية الأيتام بالمحافظة ،والدكتورة أسماء عبدالرحمن والدكتورة ايمان عبدالعال والدكتورة أماني الليثي أعضاء مجلس الإدارة ووفاء رفعت سيد مدير إدارة الأسرة والطفل بمديرية التضامن الاجتماعي، ومنار كامل مدير وحدة حقوق الطفل بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسئولي المشاركة المجتمعية بالمحافظة وغادة عبدالوهاب وأسماء عبدالحميد مسئولي الأنشطة بدار الصفا.

وأكد محافظ أسيوط خلال كلمته على دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام بالمحافظة ومشاركتهم كافة المناسبات والاحتفالات وزياراته المتكررة للدور لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدًا في توفير الدعم الكامل لهم وتقديم الرعاية وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع مؤكدًا أننا جميعًا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم مشيدًا بمستوى دور الرعاية والخدمات المقدمة بها وطالب أعضاء مجلس الإدارة ومسئولي التضامن الاجتماعي بمراعاة الجوانب الإنسانية ومطالب الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مهاراتهم لإعداد جيل واعي يشارك في تقدم بلدهم وتحسين سبل الرعاية لهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما استمع المحافظ إلى طلبات وأسئلة الفتيات والتي تمثلت في زيادة الأنشطة والفعاليات بالدور ومشاركتهم في كافة المسابقات، والمعارض التي تقيمها المحافظة لصقل خبراتهم ومواهبهم حيث وجه المحافظ المسؤولين بالتضامن الاجتماعى بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة دور الأيتام لتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم وتكرار عقد اللقاءات المستمرة مع الأطفال والفتيات بدور الأيتام لفتح جسور التواصل معهم وحل مشكلاتهم والاستجابة العاجلة لطلباتهم وتكريم المتميزين منهم في كافة المجالات واتاحة الفرصة للموهوبين منهم لعرض منتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية بالمعارض المتنوعة التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لافتًا إلى زياراته الميدانية المتكررة والمفاجئة لدور رعاية الأطفال والأيتام بالمحافظة للوقوف على احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم بدور الرعاية.