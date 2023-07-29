تحرير 140 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري .

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 23 حتى 28 من يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 19 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 27 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 19 محضرا للتصرف في ألف و314 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا لتجميع دقيق بلدي مدعم حيث تم ضبط والتحفظ على 9 أجولة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف مقررات التموين بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات يوليو للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير و3 محاضر ضد بدالين تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة "مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات بيع الأسمدة الزراعية لتجميعه وعرضه للبيع أسمدة زراعية مدعمة والخاصة بمنافذ وزارة الزراعة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 18 جوال سماد اليوريا المدعم، كما تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن محلات تجارية غذائية لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لحيازته وعرض للبيع أرز أبيض مجهول المصدر، وتم التحفظ على طن أرز أبيض، بجانب تحرير 3محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وتم التحفظ على المضبوطات.

فيما تم 8 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و11 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بينما تم تحرير 8 محاضر لمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، بجانب سحب 4عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.