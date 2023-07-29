انطلاق مبادرة "صحتى سر سعادتى" للتوعية بمخاطر الإدمان فى أسوان

شهد مركز نصر النوبة بأسوان، إطلاق أولى فعاليات مبادرة "صحتى سر سعادتى"، والتى تهدف إلى نشر التوعية ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع بأسره.

حضر الفعاليات، صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة، فضلاً عن لفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية.

وتستهدف المبادرة الفئة العمرية من سن 10 إلى 18 سنة لما لها من تداعيات وتغيرات فى السلوك الذى يمر بها الطفل، وكذا عقد ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة بمختلف المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والصحة والأوقاف والأزهر، وسط مشاركة واسعة لمدربى التنمية البشرية وصندوق مكافحة الإدمان حيث إنه من المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزاهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة.