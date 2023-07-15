سفير الكويت يفتتح مسجدين بقرية بلانة بأسوان ضمن جهود التحالف الوطنى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتحت الدكتورة غادة أبوزيد، سفير دولة الكويت ، ونائب محافظ أسوان، مسجدين بقرية بلانة مركز نصر النوبة، اليوم السبت، بحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

أكد مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه تم افتتاح مسجدين بقرية بلانة مركز نصر النوبة أحدهما انشاءته صناع الخير علي مساحة 140متر ويسع 400 مصلي والآخر تم رفع كفاءته، وبجانب هذا ايضا تم افتتاح محطة تنقية مياة الشرب لأهالي قرية بلانة.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وقامت داخل محافظة أسوان بإعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية الشهامة مركز ادفو ضمن المرحلة الاولى من مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما قامت المؤسسة كذلك بإعادة إعمار القري المتهالكة بقرية المنصورية واطلاق عدد كبير من سلاسل القوافل الطبية والاغاثية للقرى المتضررة من السيول والاسر التى تضررت من انتشار فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين بالتعاون والتنسيق مع اللواء اشرف عطية محافظ أسوان كما قامت بافتتاح غرفة لمبادرتها قدم صحيح بالمستشفى الجامعى بأسوان لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين بجنوب مصر لحمايتهم من البتر بالتعاون مع قسم الاعوية الدموية بكلية الطب جامعة اسوان فضلا عن توزيع المواد الغذائية وبطاطين الشتاء علي عدد كبير من الأسر الأولي بالرعاية.