اندبندنت: مخاوف من إصابات كورونا فى بريطانيا بعد زيادة مبيعات الاختبارات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المخاوف بشأن فيروس كورونا عادت من جديد فى المملكة المتحدة مع زيادة مبيعات الاختبارات بنسبة الثلث وسط زيادة طفيفة فى حالات الإصابة وكذلك معدلات الدخول إلى المستشفيات التي ترصدها أنظمة المراقبة.

وقال المسئولون البريطانيون إنهم يراقبون المعدلات عن كثب حيث لوحظت زيادة في الحالات وكذلك حالات الدخول إلى المستشفيات من خلال أنظمة المراقبة ، بينما يعاني الناس من المزيد من السعال والتهاب الحلق والصداع.

وأوضحت الصحيفة أن الأرقام المقدرة للحالات قفزت بنحو 200 ألف حالة هذا الشهر ، من 606656 حالة متوقعة في 4 يوليو إلى 785980 حالة في 27 يوليو ، وفقًا لدراسة Zoe Health Study ، التي تقدر أرقام الإصابات بفيروس كوفيد في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه ، ارتفعت مبيعات اختبار فيروس كورونا بنسبة 33 في المائة في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو مقارنة بثلاثة أسابيع قبل ذلك ، وفقًا لمتاجر التجزئة.

قال البروفيسور لورانس يونج ، عالم الفيروسات في جامعة وارويك ، لصحيفة "تليجراف" البريطانية ، إن الزيادة المبلغ عنها في الحالات هي "على الأرجح قمة جبل الجليد لأن الاختبارات الروتينية لم تعد متاحة مجانًا". وأضاف: "هذا يظهر شيئًا نعرفه جميعًا ، وهو أن الفيروس ما زال كامنًا وأنه من الخطير أن نتقاعس".

وقال إن انخفاض المناعة المكتسبة من الإصابات السابقة والتطعيمات مرجح من بين العوامل المساهمة في زيادة العدوى. وقال: "لقد مضى وقت طويل منذ أن تلقى العديد من الناس جرعات معززة". "وربما شجع الطقس السيئ في يوليو على الازدحام في أماكن سيئة التهوية."

وأضاف "كل هذا يسلط الضوء على مشكلة" التعايش مع الفيروس ". ومع انتشار الفيروس ، فإنه سيؤدي حتما إلى إصابات خطيرة في أكثر الفئات ضعفا ، كما سيزيد من معاناة أولئك الذين يعانون من العواقب طويلة المدى للعدوى. الأمر الذى لا يبشر بالخير لهذا الخريف والشتاء القادمين ".

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "ديلى ميل" أن العلماء اكتشفوا نوعًا من فيروس كورونا يمكن أن يكون أكثر السلالات المتحولة التي تم تسجيلها على الإطلاق.