كوريا الجنوبية ترفع بالكامل إلزامية ارتداء الكمامة الشهر المقبل

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أعلن مسؤولون حكوميون في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن الحكومة ستعدل مستوى تصنيف عدوى وباء فيروس كورونا إلى المستوى الرابع، أي أدنى فئة تصنيف صحي في الشهر المقبل من الفئة 2، وسترفع بالكامل إلزامية ارتداء كمامة الوجه، القيد الوحيد المتبقي في جميع أنحاء البلاد.



وأوضحت وزارة الصحة والرعاية والوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه من المتوقع أن تصنف الحكومة الكورية الجنوبية كوفيد-19 على أنه مرض متوطن، مثل الأنفلونزا ومرض اليد والقدم والفم، الشهر المقبل، وحاليا، ينتمي كوفيد-19 إلى الفئة 2 من الأمراض المعدية، مثل السل والحصبة والكوليرا والتهاب الكبد A والجذام.



وفي أوائل يونيو الماضي، أزالت الحكومة الكورية الجنوبية جميع القيود المتعلقة بكوفيد-19 تقريبا، كما تم تخفيض فترة العزل الإلزامي إلى خمسة أيام كتوصية، من الأيام السبعة الإلزامية سابقا، ومع ذلك، استمر فرض ارتداء الكمامات في المستشفيات العامة أو الأماكن الأخرى عالية الخطورة، كالمستشفيات التي يقيم بها المرضى.