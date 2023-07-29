محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 154 حالة تعد بالمرحلة الثالثة للموجة الـ 21

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 13 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز دسوق على مساحة 1365 مترا، على أملاك الري والصرف، بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 154 حالة تعد على مساحة 116 ألف و 63 متر و20 قراريط و10 أسهم، مؤكداً أن الحملة مستمرة ل 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تم إزالة 4 حالات تعد على أراضي زراعية بقرى مركزى بلطيم والحامول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجها باستمرار الحملات لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.