اليوم السابع
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الوحدة المحلية بمدينة أسوان تعلن تنفيذ حملات إزالة مكثفة ضمن الموجة الـ21

السبت، 29 يوليو 2023 03:07 م
الوحدة المحلية بمدينة أسوان تعلن تنفيذ حملات إزالة مكثفة ضمن الموجة الـ21 جانب من الإزالات
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، حملة مكبرة استهدفت الإزالة الفورية لـ 15 حالة تعد على أراضى الدولة بنطاق حى الصداقة الجديدة على مساحة 4860 مترا، وتم تنظيم الحملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة سعيد عبد الرحمن نائب رئيس الحى، وأيضاً الفنيين وقسم المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة ، وبمعاونة الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان، ومأمور قسم شرطة ثان أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وفى السياق نفسه، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، إزالة فورية في المهد لحالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 430 م بنطاق قرية العباسية بالتعاون بين رئيس القرية، ومسئولى جمعية الإصلاح الزراعى، وكانت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات سواء البناء أو الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


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