المتهم بإنهاء حياة شقيقه بسبب خلاف مادي في الإسماعيلية يمثل الجريمة

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

مثل المتهم بقتل شقيقة في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، جريمته في عزبة أبو شحاته الواقعة بقرية أبو عطوة التابعة لمركز الإسماعيلية، وهو المكان الذى شهد واقعة قتله لأخيه وذلك أمام أعضاء النيابة العامة وفى تواجد للأجهزة الأمنية.

وكان عدد من ممثلي النيابة العامة في الإسماعيلية قد قاموا باصطحاب المدعو " م .ح عمرو " في العشرينات من عمره، المتهم بقتل شقيقه بسبب الخلاف على مبلغ من المال إلى مسرح الجريمة الكائن في عزبة أبو شحاته وذلك ليقوم بتمثيل جريمته أمام النيابة.

وكانت قد ألقت وحدة مباحث مركز شرطة الاسماعيلية، القبض علي قاتل شقيقه بأبو شحاته التابعة لقرية أبو عطوة بدائرة المركز، وتم التحفظ علي السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتلقي اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد القبض علي شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر امس الخميس بسبب خلاف مادي بينهما محدثا إصابات في والده عندما حاول الفصل بينهما.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفي العدوي، ومنان صلاح ومحمود طارق في تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز.

وحددت مأمورية لضباط المباحث الجنائية في مركز الاسماعيلية أماكن تردد المتهم بعد ارتكابه للجريمة وتمكنت من ضبطه قبل الهروب خارج مدينة الاسماعيلية.