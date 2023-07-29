العثور على جثة متحللة لشاب أثناء أعمال حفر بترعة فى الشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول، " محمود ع م" 26 سنة مقيم فاقوس، جثة فى حالة تحلل، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام العاملون بقطاع الرى بأعمال حفر ترعة ناحية قرية سماكين الغرب دائرة مركز الحسينية الجديدة، تم العثور على جثة الشاب فى حالة تحلل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة بمشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها ، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.