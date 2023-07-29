مصرع طفلة إثر سقوط حائط عليها فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت طفلة مصرعها، متأثرة بإصابتها كسور متعددة ونزيف إثر تعرضها لسقوط جزء من حائط من الطوب اللبن عليها ناحية الشيخة حمدة مدينة القرين بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزى بوصول الطفلة" سلمى أ م" 6 سنوات جثة هامدة إثر إصابتها بنزيف نتيجة سقوط جزء من حائط عليها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر إصابتها بكسور وكدمات نتيجة سقوط جزء من حائط عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.