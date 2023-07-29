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العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمياه ترعة بالشرقية

السبت، 29 يوليو 2023 12:18 م
العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمياه ترعة بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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استقبل مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، جثة مجهولة الهوية لشخص عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية، أسفل الكوبرى العلوى نطاق مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشخص مجهول الهوية،وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

 


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