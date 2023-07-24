اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 06:10 م
أكرم القصاص
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تأثير الموجة الحارة مستمر.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. إنفوجراف

الإثنين، 24 يوليو 2023 06:01 م
تأثير الموجة الحارة مستمر.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. إنفوجراف

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع .
 
 
استمرار تأثير الموجة الحارة على كل الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجارى
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 تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى كعادته فى فصل الصيف من كل عام
 
تتراوح الحرارة ما بين 37 : 38 على القاهرة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة 
 
ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة عن المتوقع فى الظل بقيم من 2: 3 درجات
 
 نشاط رياح محدود على بعض المناطق وشبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق
 
انكسار الموجة الحارة مع بداية الأسبوع المقبل

الطقس

درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة

الموجة الحارة



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