السيطرة على حريق محل مواد غذائية وألبان بوسط الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية ، حريق هائل فى أحد المحال التجارية المتخصصة فى بيع المواد الغذائية والألبان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بنشوب حريق هائل بأحد المحال التجارية المتخصصة فى بيع المواد الغذائية والألبان ،دون حدوث إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة محرم بك ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ترافقهم سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، للبدء فى عملية السيطرة على النيران ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات .

وحذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.



