السيطرة على حريق فى "فيشة كهربائية" بمستشفى حميات أسيوط دون إصابات

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أنه تم السيطرة على احتراق فيشة كهربائية بأحد غرف مستشفى الحميات دون وقوع أى خسائر أو تضرر للمرضى، وتم نقل بعض مرضى العناية الى مستشفى الإيمان العام لحين الاصلاح.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد باشتعال فيشة كهربائية بأحد غرف مستشفى الحميات بحى غرب دون وقوع أية خسائر .

وعلى الفور انتقل الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية والدكتورة منال محمود مدير المستشفى، وعيون إبراهيم رئيس حى غرب والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف والحماية المدنية إلى المستشفى وتم فصل التيار الكهربائى غن الغرفة دون وقوع اية خسائر بشرية او اى تضرر للمرضى وتم نقل بعض المرضى الى مستشفى الايمان العام كاجراء احترازى لحين الانتهاء من الاصلاح.

وأعلن المحافظ عن تقديمه كافة أوجه الدعم فور الابلاغ بالحادث وتكليف رئيس حى غرب بالتواجد بموقع الحادث حتى السيطرة عليه ، والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لهم والاستعانة بمولدات كهربائية "ديزل" دعم من حى غرب كتغذية بديلة للكهرباء "تحت الطلب" لعدم تأثر الخدمة بالمستشفى.