اليوم السابع
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السبت، 29 يوليو 2023 12:07 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق فى برج سكنى بالفيوم دون إصابات

السبت، 29 يوليو 2023 12:00 م
السيطرة على حريق فى برج سكنى بالفيوم دون إصابات سيارات مطافئ - أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب ببرج سكني مكون من 10 طوابق بمنطقة المسلة ولم يسفر عن وجود إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم ببرج سكني بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحريق، وتبين أنه شب بالطابق الخامس ببرج سكني مكون من 10 طوابق وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي البرج ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الحماية المدنية بالفيوم

حرائق الصيف

الفيوم

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