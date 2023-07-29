النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف ملابسات مصرع سيدة حرقا داخل شقتها بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية شب بها حريق أدى إلى مصرع سيدة، للتأكد من وجود شبه جنائية في الواقعة من عدمه، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة عمل التحريات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين مصرع سيدة وتم نقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.