اليوم السابع
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السيطرة على حريق اشتعل بـ"عشة" فى حدائق الأهرام بالجيزة

السبت، 29 يوليو 2023 01:06 م
السيطرة على حريق اشتعل بـ"عشة" فى حدائق الأهرام بالجيزة الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بـ"عشة" في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا باشتعال حريق، في شارع الضغط الغالي، بمنطقة حدائق الأهرام، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتبين من خلال المعاينة اشتعاله بـ"عشة"، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


حريق

حدائق الاهرام

امن الجيزة

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