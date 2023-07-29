اليوم السابع
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الرئيس الفلسطيني يصل مصر لعقد لقاء مع الرئيس السيسي

السبت، 29 يوليو 2023 03:38 م
الرئيس الفلسطيني يصل مصر لعقد لقاء مع الرئيس السيسي الرئيس الفلسطينى

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أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل مصر لعقد لقاء مع الرئيس السيسي.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الأفريقية الروسية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبرج في اجتماع مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إلى جانب قادة الدول الأفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، حيث تم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

 


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