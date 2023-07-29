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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة سان بطرسبرج

السبت، 29 يوليو 2023 03:31 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة سان بطرسبرج الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ــ محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الأفريقية الروسية الثانية التي انعقدت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبرج في اجتماع مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إلى جانب قادة الدول الأفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، حيث تم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

 


السيسي

الرئيس السيسي

سان بطرسبج

السيسي يعود الي ارض الوطن

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