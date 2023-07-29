الرئيس الأمريكي يعترف بحفيدته السابعة لأول مرة بعد إثبات نسبها لنجله

كتبت : نهال أبو السعود

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، علنا للمرة الأولى بحفيدته السابعة "نافي" وهي ابنه هانتر البالغة من العمر الآن 4 سنوات.

وفي بيان نشرته صحيفة نيويورك تايمز قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "ابني هانتر ووالدة "نافي" وهي تدعى لوندن يعملان معا للتوصل لاتفاق بشان إعالة الطفلة ورعايتها المشتركة بشكل يحافظ على خصوصيتها بأكبر قدر ممكن"، قائلا: "هذه ليست قضية سياسية.. إنها مسألة عائلي، أنا وجيل نريد فقط الأفضل لجميع أحفادنا بما فيهم نافي".

وقال مصدر مقرب من العائلة، إن الرئيس وزوجته كانا يتبعان هانتر فيما يريد فعله ويعطونه المساحة ليفكر في خطوته المقبلة مع بدء الإجراءات القانونية.

وفقا للصحيفة، الشهر الماضي توصل هانتر بايدن لتسوية دعوى قضائية رفعتها والدة الطفلة البالغة 4 سنوات، وتم اثبات نسب الطفلة لهانتر عن طريق اختبار الـ DNA وقام الطرفان مؤخرًا بحل مشكلات دعم الطفل المعلقة

هانتر بايدن لديه أربعة أطفال آخرين ، ثلاثة بالغين مع زوجته السابقة كاثلين بول وابنه الأصغر، بو بايدن جونيور، الذي مع زوجته الحالية ميليسا كوهين في عام 2020.

تزوج هانتر بايدن وميليسا في مايو 2019 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بعد ستة أيام فقط من لقائهما وفي مقابلة قال هانتر بايدن بعد خمسة أشهر من الزواج، "لقد وقعت في حبها على الفور. وبعد ذلك وقعت في حبها أكثر كل يوم."

وقرر الزوجان تسمية ابنهما "بو" علي اسم شقيق هانتر الراحل الذي توفي بعد ان خسر معركة مع السرطان عن عمر 46 عام.

كانت هناك سلسلة من المآسي في حياة هانتر ، في عام 1972 ، عندما كان يبلغ من العمر عامين ، توفت والدته نيليا وشقيقته نعومي في حادث سيارة وكان هو وبو في السيارة أيضًا وأصيبوا بجروح خطيرة.