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"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق نشب داخل حوش في قنا

السبت، 29 يوليو 2023 08:57 م
"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق نشب داخل حوش في قنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق داخل حوش ماشية بقرية أبودياب شرق، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا. 

 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد نشوب حريق داخل حوش ماشية بقرية أبودياب شرق في مركز دشنا،  وتبين أن الحريق نشب داخل حوش ماشية بقرية أبو دياب شرق في مركز دشنا، أسفر عن نفوق عدد من الماشية، وتلف بعض المخلفات الزراعية.
 
 
تمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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