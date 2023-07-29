الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمنشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الأخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر والقيام ببناء مقابر بالمخالفة.

وفور ورود الشكاوى، وجهت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات، أسفرت عن إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة أزالت مؤخرا 154 حالة تعدٍ على مساحة 83 ألف م2 بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.