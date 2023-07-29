اليوم السابع
Ads
السبت، 29 يوليو 2023 10:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمنشأة القناطر

السبت، 29 يوليو 2023 10:00 م
الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمنشأة القناطر إزالة التعديات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الأخصاص بمركز ومدينة منشأة القناطر والقيام ببناء مقابر بالمخالفة.

وفور ورود الشكاوى، وجهت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر حملات، أسفرت عن إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة أزالت مؤخرا 154 حالة تعدٍ على مساحة 83 ألف م2 بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.


ازالة تعديات

تعديات

مخالفات

تعديات على الاراضي الزراعية

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة ينعى الدكتور إدريس سلام نقيب الزراعيين بالجيزة

السبت، 29 يوليو 2023 01:38 م

محافظة الجيزة: انتهاء إصلاح كسر ماسورة 1500 مم بمنطقة أرض البحر فى الطالبية

السبت، 29 يوليو 2023 12:12 م

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه 1500 مم بأرض البحر فى الطالبية

الجمعة، 28 يوليو 2023 05:12 م

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد "الكويت" بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 28 يوليو 2023 04:27 م

أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة الجيزة.. بالأسماء

الخميس، 27 يوليو 2023 10:33 م

محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الودى و 5 من معاونيه

الخميس، 27 يوليو 2023 11:36 ص

محافظة الجيزة تعلن مد خطوط الصرف الصحى لـ153 شارعا فى البدرشين

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة