استرداد 222 فدانا وإزالة 37 حالة تعد بمراكز المنيا.. اعرف التفاصيل



تواصل الوحدات المحلية فى محافظة المنيا ، تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ففى مركز ديرمواس، تم استرداد 222 فدانا و 191 مترا لأراضى أملاك دولة بقرية دلجا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، 15 حالة تعد بالبناء المخالف منها 6حالات تعد على أراضي أوقاف و7 حالات تعد على أرض زراعية فى المهد بقرية الجرنوس التابعة لمجلس قروى شلقام، وحالة تعد على أرض زراعية بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمجلس قروى الحسينية، وحالة تعد بالبناء المخالف فى المهد بحى شرق المدينة.

وفى سمالوط تم إزالة 10حالات تعد بالبناء على أرض زراعية، منها 4 حالات بقرية قلوصنا وحالة فى المهد بقرية بنى سمرج خارج الحيز العمرانى وإزالة أساسات داخل الكتلة السكنية وحالتا مبانى، وردم حالتي حفر أساسات بحى شرق المدينة.



كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة من إزالة 5 حالات تعد خارج الحيز العمرانى، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية سيلة الغربية التابعة لمجلس قروى منبال بمركز مطاى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى 3 حالات منها رصد حالة بناء مخالف بحى جنوب المدينة وحالة تعد أخرى على أرض زراعية بقرية تونا الجبل وإزالة حالة بناء مخالف بعزبة عدلى يكن التابعة لقرية الروضة.