التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بطما شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بطما شمال محافظة سوهاج بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لقى مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام بالترعة المواجهة لمنزله ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق طفل بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضابط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول الطفل أحمد ع ح م 10 سنوات ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال كل من والدته رشا ر م ع 34 سنة ربة منزل وجده حسن م ش ا 69 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المواجهة لمنزله ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفيا الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.