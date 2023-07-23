انتشال جثة طفل بعد غرقه فى نهر النيل منذ 3 أيام بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الأحد، من انتشال جثة طفل بعد 3 أيام من غرقه، أثناء الاستحمام داخل مياه نهر النيل، بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلين، غرقًا بنهر النيل في قرية جزيرة مطيرة بمركز قوص، وتبين مصرع محمد رمضان أحمد، 14 عامًا، وعلي محسب خريشي، 16 عامًا، غرقًا أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بقرية جزيرة مطيرة في مركز قوص.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة محمد رمضان أحمد، بمنطقة المرشح بقرية الشعراني، في مركز قوص، فيما يجري البحث عن الجثة الثانية، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.